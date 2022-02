Lider w końcu pokazał klasę

Patryk Głowacki Siatkówka

W ostatnim tygodniu nie miała miejsca żadna kolejka Tauron 1. Ligi, a mimo to na brak emocji nie można było narzekać. Mianowicie odbyło się kilka zaległych meczów oraz rozegrano spotkania awansem. Powody do zadowolenia ma BBTS Bielsko-Biała, który zbliża się do wygrania rundy zasadniczej.

Zdjęcie BBTS Bielsko-Biała - Cuprum Lubin / Gwardia Wrocław / materiały prasowe