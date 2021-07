SSC Napoli. Piotr Zieliński wrócił do treningów po urlopie

Serie A

Piotr Zieliński zakończył urlop po Euro 2020 i wrócił do treningów z drużyną. Teraz Luciano Spalletti chce jak najszybciej przygotować go do nadchodzącego sezonu.

