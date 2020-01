Serie A. Lazio - AS Roma. Mecz trwa

Emocji w Serie A ciąg dalszy. Przed starciem Wojciecha Szczęsnego z Arkadiuszem Milikiem, czeka nas jedno z najbardziej elektryzujących spotkań derbowych w Europie. Derby della Capitale, czy walka o prymat w Rzymie. Która z drużyn przynajmniej do następnego spotkania, będzie mogła mówić, że jest wiodącą siłą Wiecznego Miasta? Śledź relację razem z Interią!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Lazio Rzym - Sampdoria Genua 5-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Relacja nie odświeża się automatycznie! Wciśnij F5.



Dzisiejsze Derby della Capitale miały podwójną wagę. Oprócz starcia odwiecznych rywali, obie drużyny znajdowały się w ścisłej czołówce Serie A i coraz bardziej naciskały na popełniający wpadki Inter. Sytuacja "Bianocelestich" była nieco lepsza, bowiem nadal mieli oni jedno zaległe spotkanie do rozegrania (z Hellasem Werona).



Derbowa atmosfera już od jakiegoś czasu udzielała się kibicom w Rzymie. Fani obu drużyn tłumnie wspierali swoich zawodników na treningach i jak to zazwyczaj bywa nie obyło się bez prowokowania rywali. Niestety sposób, w który robią to kibice Romy i Lazio nie zawsze jest zgodny z sportowym duchem gry.



W 2015 roku fani "Giallorossich" śmiali się z kontuzji Senada Lulicia, a teraz kibice Lazio odpowiedzieli w podobnym tonie na niedawną kontuzję Nicolo Zaniolo. Podczas minionego spotkania z Sampdorią, trybuna najbardziej zagorzałych kibiców "Biancocelestich" zaśpiewała: "Zaniolo salta con noi" (Zaniolo skacze z nami). Tymczasem młody Włoch przeszedł niedawno zabieg kolana.



Reklama

Emocji nie powinno zabraknąć przede wszystkim na boisku. Co prawda Lazio i Roma przegrały swoje spotkania w Pucharze Włoch, to rzymskie drużyny wyglądały bardzo dobrze podczas ligowych spotkań. W znakomitej dyspozycji przed rozpoczęciem spotkania znajdował się Ciro Immobile. Włoch jest najlepszym graczem "Biancocelestich" i również najskuteczniejszym strzelcem w Europie.

Od samego początku spotkania w grze obu drużyn było widać sporą motywację. Derbowa otoczka i świadomość wagi meczu w kontekście walki o Ligę Mistrzów, zapewne pozytywnie działały na piłkarzy. Żadna ze stron nie mogła zdobyć jednak optycznej przewagi i w pierwszych minutach nie widzieliśmy zbyt wiele konkretów na boisku.



Z każdą kolejną minutą gry narastała przewaga Romy. "Giallorossi" częściej utrzymywali się przy piłce, lecz nie udało im się zamknąć Lazio w swoim polu karnym czy wyprowadzić jakiegoś bardzo groźnego ataku. Dopiero w 21. minucie Francesco Acerbi znakomicie interweniował we własnym polu karnym, zatrzymując szarżującego Ednia Dżeko.



Bośniacki napastnik nie pomylił się w kolejnej groźnej sytuacji. Dżeko wykorzystał fatalną postawę obrony "Biancocelestich" i intuicyjnym uderzeniem głową wpakował piłkę do siatki. Roma złapała wiatr w żagle i zaczęła zdecydowanie dominować. Były zawodnik m.in Manchesteru City oddał kolejny groźny strzał już po chwili. Tym razem nie trafił do bramki.

Bramkarz Romy Pau Lopez pozazdrościł słabej postawy Thomasa Strakoshy i również bardzo niepewnie interweniował. Hiszpan wypiąstkował futbolówkę do góry, a potem... zgubił ją w locie. Ta spadła pod nogi Acerbiego, a obrońca Lazio dobił ją z najbliższej odległości do bramki. Dwa kuriozalne trafienia w przeciągu kilku minut.



"Giallorossi" nie dominowali już tak znacząco, jednak to oni stworzyli sobie kolejną groźną sytuację. Lorenzo Pellegrini dobrze popędził boczną strefą boiska, złamał akcję do środka i oddał strzał, po którym piłka odbiła się od słupka.



AS Roma - Lazio 1-1, przerwa

Serie A - wyniki, tabela, strzelcy