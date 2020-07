Serie A. Genoa - Napoli. Mecz trwa

W jednym z pierwszych środowych spotkań 31. kolejki Serie A Genoa mierzy się z Napoli. Czy ekipa Polaków zdoła podtrzymać dobrą formę i wygra kolejne spotkanie po wznowieniu rozgrywek? Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg meczu razem z Interią!

Piłkarze Napoli znajdują się ostatnio w bardzo dobrej dyspozycji. Drużyna Gennaro Gattuso wygrała trzy z czterech spotkań rozegranych po przerwie spowodowanej koronawirusem. W ostatniej kolejce udało im się pokonać AS Romę 2-1 w Derby del Sole.



O wiele gorzej radzą sobie gracze Genoi. Ekipa z Ligurii przegrała dwa z minionych czterech spotkań, a kolejne dwa zakończyły się remisem. Gospodarze będą musieli sobie również poradzić bez kilku podstawowych graczy w tym Domenico Cristico.



Piotr Zieliński oraz Arkadiusz Milik rozpoczęli spotkanie na ławce rezerwowych.



Spotkanie mogło się o wiele lepiej rozpoczęło się dla drużyny gości. Już w 7. minucie udało im się trafić do siatki. Po ogromnym zamieszaniu w polu karnym, futbolówkę przejął Eljif Elmas i wpakował do siatki. Sędziowie nie byli jednak przekonani co do słuszności gola i mieli rację. Wcześniej Nikola Maksimović zagrywał ręką.



Macedończyk zagroził bramce rywali również kilka minut później. Elmas otrzymał dobre podanie z głębi boiska i oddał strzał przewrotką, który końcówkami palców sparował Mattia Perin.





Genoa - Napoli 0-0, trwa I połowa

2020-07-08 19:30 | Stadion: Stadio Comunale Luigi Ferraris | Arbiter: M. Mariani Genoa CFC 1893 SSC Napoli 0 0

0 0 Genoa CFC SSC Napoli Perin Barreca Biraschi Goldaniga Masiello Zapata Behrami Cassata Schoene Pinamonti Sanabria Ayala Meret Hysaj Maksimović Manolas Rui Elmas Lobotka Ruiz Politano Mertens Insigne SKŁADY Genoa CFC SSC Napoli Mattia Perin Alex Meret Antonio Barreca Elseid Hysaj Davide Biraschi Nikola Maksimović Edoardo Goldaniga Kostas Manolas Andrea Masiello Silva Duarte Mario Rui Cristian Zapata Eljif Elmas Valon Behrami Stanislav Lobotka Francesco Cassata Fabián Ruiz Pena Lasse Schoene Matteo Politano Andrea Pinamonti Dries Mertens Arnaldo Antonio Sanabria Ayala Lorenzo Insigne REZERWOWI Salvador Ichazo Fernández Orestis Karnezis Federico Marchetti David Ospina Peter Ankersen Giovanni Di Lorenzo Paolo Ghiglione Faouzi Ghoulam Bakary Adama Soumaoro Sebastiano Luperto Filip Jagiełło Marques Loureiro Allan Lukas Reiff Lerager Piotr Zieliński Nicolò Rovella Jose Callejon Mattia Destro Hirving Lozano Andrea Favilli Arkadiusz Milik Falque Silva Iago Amin Younes Goran Pandev

STATYSTYKI Genoa CFC SSC Napoli 0 0 Posiadanie piłki 34% 66% Strzały 2 3 Strzały na bramkę 1 3 Rzuty rożne 1 3 Faule 4 2 Spalone 0 1