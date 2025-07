Historyczny finał Polaka w mistrzostwach świata. Rekord kraju, ale jaka przewaga

W eliminacjach był poprawiony 16-letni rekord Polski Pawła Korzeniowskiego, a później wieczorem lokalnego czasu - pewny awans do finału. W środę Krzysztof Chmielewski potwierdził w Singapurze znakomitą dyspozycję. Znakomicie finiszował, poza jego zasięgiem został tylko niesamowity w Singapurze Amerykanin. 21-leni pływak Muszelki Warszawa znów pobił rekord kraju - 1:52.64 wystarczyło do srebrnego medalu. To szósty czas w historii tego dystansu. Polak powtórzył więc sukces sprzed dwóch lat z Fukuoki.