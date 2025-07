Niemiecka tenisistka nie gryzła się w język. Tak zareagowała po porażce w Polsce. Padły niecenzuralne słowa

Obecnie Tamarę Korpatsch najczęściej można spotkać przy okazji turniejów WTA 125, choć nie tak dawno temu przystąpiła ona także do kwalifikacji w ramach tegorocznego Wimbledonu oraz zmagań w ramach WTA Hamburg. Ostatnim turniejem, w którym 30-latka wzięła udział, był toczące się obecnie WTA 125 Warszawa. Rywalizacja w stolicy naszego kraju, delikatnie rzecz ujmując, nie poszła po jej myśli. W 1/32 finału Korpatsch trafiła na chińską tenisistkę Xinyu Gao, która zwyciężyła spotkanie z Niemką wynikiem 2:0 (7:6, 6:4). To właśnie po tej porażce 30-latka zaczęła otrzymywać komentarze, które wpłynęły na zawodniczkę niezwykle negatywnie.

"Ludzie, ktokolwiek wysyła do mnie te obrzydliwe wiadomości z hejtem... Czemu wciąż obstawiacie moje mecze? Skoro tylko mówicie, jestem gó*****a, że nie potrafię serwować i że słabo gram w tenisa. Więc jeśli jestem taka słaba, to czemu k***a dalej obstawiacie moje mecze? Może w ogóle przestańcie wreszcie obstawiać i zacznijcie chodzić do normalnej pracy! Mam w d**ie, co o mnie gadacie" - pisała Niemka na swoim Instagramowym profilu.