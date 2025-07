Trafiły one między innymi do rąk znanych postaci sportu i show-binesu. A jedną z nich był właśnie Robert Lewandowski. - Przyjąłem ten breloczek, ponieważ jestem katolikiem i nie wstydzę się Jezusa ani swojej wiary , bo wiem że Pan Bóg na pewno cały czas nade mną czuwa - powiedział podczas nagrania Robert Lewandowski, który stanął przed kamerą ubrany w koszulę polo reprezentacji Polski, dumnie prezentując otrzymany prezent.

- Jeśli chodzi o wiarę, wiadomo że we współczesnym nie tylko życiu, ale też świecie, wszystko idzie bardzo szybko. Nieraz zapominamy o naszych wartościach i o tym, co tak naprawdę jest dla nas najważniejsze. Dlatego też ta wiara pomaga mi nie tylko na boisku, ale też poza nim, żeby być po prostu dobrym człowiekiem i popełniać jak najmniej błędów - dodał nasz reprezentant.

Dekadę później Robert Lewandowski znów wrócił do tego tematu, gdy podczas wizyty w podcaście "WojewódzkiKędzierski" został wprost zapytany o to, czy wierzy w Boga.

- To, jaki był dla ludzi, jaki był otwarty. To, co zrobił dla ludzkości. Zawsze będę go pamiętał jako tę osobę, która starała się uczynić świat lepszym - stwierdził wprost napastnik FC Barcelona, a jego słowa odbiły się wówczas niezwykle szerokim echem, zwłaszcza w polskich mediach.