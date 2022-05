Drągowski może zostać "Świętym"

Zdaniem brytyjskiej gazety The Saints rozważają ściągnięcie do siebie reprezentanta Polski, widząc w tym transferze sporą okazję. Kontrakt Polaka wygasa w 2023 roku i klub latem miałby za niego zapłacić tylko około 10 milionów funtów.

Drągowski w tym sezonie przechodzi słabszy okres w barwach Fiorentiny. Zagrał łącznie tylko w 9 meczach Serie A i Pucharu Włoch. Dodatkowo, w obu rozgrywkach wylatywał z boiska za czerwoną kartkę. W efekcie stracił miejsce w bramce na rzecz Pietro Terracciano.

Pierwszą zobaczył już na inaugurację sezonu, w meczu z AS Romą, a kolejna przyszła z kolei w styczniowym meczu pucharowym z Napoli. Ta druga była szczególnie bolesna, bo dla Polaka był to pierwszy występ w klubie od października, kiedy to nabawił się kontuzji.