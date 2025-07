Koniec sagi z Verstappenem i Mercedesem, wszystko jasne. "Mogę potwierdzić"

Zmiany w szeregach Red Bull Racing to temat, który elektryzuje świat Formuły 1. Laurent Mekies objął zespół, który po odejściach Adriana Neweya i zwolnieniu Christiana Hornera potrzebuje wylania nowych fundamentów. Wydaje się, że przynajmniej przez jeszcze jeden sezon będzie mógł liczyć na Maxa Verstappena, pozostanie Holendra w teamie obwieścił Helmut Marko. Na razie więc nie dojdzie do głośnego transferu do Mercedesa. Jeśli jednak "Czerwone Byki" nie przygotują bolidu na najwyższym poziomie, za kilkanaście miesięcy możemy być świadkami kolejnej małej sagi.