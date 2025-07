Gwiazda polskiej kadry szczerze po zdobyciu medalu. "Trzeba to sobie powiedzieć wprost"

Mam nadzieję, ze nie będziemy czekać zbyt wielu lat na to, by zdobyć inny medal niż brązowy w Lidze Narodów. Mamy ten medal i to jest świetne, ale to już nie jest to takie "wow", że mamy brąz. Bardzo się tym cieszę. To fajne, że są wobec nas coraz większe oczekiwania i że nikt nie jest zaskoczony tym faktem, że zdobyłyśmy brąz

W meczu o brąz nie pograła ona zbyt wiele. Od czasu do czasu zmieniała Magdalenę Stysiak i w sumie zaliczyła siedem ataków, z których skończyła dwa. Zapytana o to, jaki sposób znalazły nasze zawodniczki na to, by podnieść się po laniu z Włoszkami, odparła: - Zrobiłyśmy super rzecz po meczu z Włoszkami. Nie powiem wam jednak, co to było. Zrobiłyśmy jednak jedną rzecz. Zainicjował to trener Lavarini i myślę, że było widać w nas zmianę w mentalu. Japonki zrobiły "milion błędów", co im się nie zdarza. U nich to rzadkość. Przycisnęłyśmy je, ale też wykorzystałyśmy szansę. Gdybyśmy podały im rękę, to pewnie zaczęłyby grać swoją siatkówkę.