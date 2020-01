Były piłkarz Juventusu oraz reprezentacji Serbii i Czarnogóry - Darko Kovaczević został postrzelony przed swoim domem w Atenach.

46-letni Serb został przewieziony do szpitala z urazami nadgarstka i kolana, ale nie wiadomo, czy są one spowodowane postrzeleniem. Jak twierdzi thesun.co.uk, doszło do nich po tym, jak Kovaczević upadł na ziemię, chcąc uniknąć kul.

Napad wyjaśnia ateńska policja. Jej przedstawiciele podali, że Kovaczevicia napadło przed jego domem dwóch mężczyzn, gdy były piłkarz parkował samochód.



- Widziałem mężczyznę wysiadającego z samochodu z pistoletem w dłoni i zbliżającego się do mnie. Instynktownie rzuciłem się w prawo, a on do mnie strzelił. Potem pobiegł, wsiadł do samochodu i zniknął - relacjonował Serb, cytowany przez lokalną prasę.



Kovaczević rozegrał 59 meczów w reprezentacji Jugosławii, a po rozpadzie kraju Serbii i Czarnogóry w latach 1994-2004. Przez dziewięć sezonów był zawodnikiem Realu Sociedad, zdobył Puchar Intertoto z Juventusem oraz wszystkie krajowe trofea w barwach Olympiakosu Pireus. Reprezentował też Crvenę Zvezdę Belgrad, Sheffield Wednesday i krótko Lazio Rzym. W sezonach 1998-1999 oraz 1999-2000 był najlepszym strzelcem Pucharu UEFA (poprzednik Ligi Europy).