Szczęsny tą wypowiedzią rozbroił dziennikarkę. Chciałby zamienić się z Lewandowskim

Szczęsny: do dziś chciałbym występować na innej pozycji niż bramkarz

Uważam, że mam okropną robotę. Zawsze chciałem być napastnikiem, nadal chcę nim być. Nadal wierzę, że mogę to zrobić. Przybyłem do Barcelony, bo tu bardzo dobrze szkolą młodzież, więc może nauczą mnie grać na ataku. Mogę też uczyć się od Roberta Lewandowskiego. W mojej głowie jestem napastnikiem. Kiedy zdałem sobie sprawę, że będę bramkarzem? Kiedy zdałem sobie sprawę, jak złym jestem napastnikiem

Szczęsny czeka na swój moment w FC Barcelona

Gdy Wojciech Szczęsny rezygnował z emerytury, by przenieść się do stolicy Katalonii, wydawało się jasne, że szybko wywalczy sobie miejsce w pierwszym składzie. Od tamtego czasu minęło już jednak półtora miesiąca, a sytuacja Polaka się nie zmieniła. Hansi Flick uparcie stawia na Inakiego Penę, a choć wychowanek FC Barcelona zaliczył pewien progres, wciąż przydarzają mu się błędy. Polskiemu golkiperowi nie pozostaje nic poza uzbrojeniem się w cierpliwość. Trudno bowiem zakładać, by klub tak nalegał na jego sprowadzenie, by ostatecznie nie dać mu nawet szansy na grę.