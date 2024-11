Robert Lewandowski o okresie od stycznia 2023 roku do czerwca 2024 roku pewnie chciałby już zapomnieć. Polak bowiem indywidualnie w tym czasie prezentował się dość słabo, jak na siebie. Nawet jeśli drużyna FC Barcelony wygrywała, a "Lewy" strzelał gole, to i tak musiał mierzyć się z dużą falą krytyki. Nieufność kibiców do naszego napastnika wzrosła na tyle, że pojawiały się nawet plotki o możliwym rozstaniu kapitana kadry z "Blaugraną" przed sezonem 2024/2025.

Reklama