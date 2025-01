Genialne wieści. Co zrobił Szczęsny? Aż trudno uwierzyć. Wielki wyczyn Polaka

Wojciech Szczęsny po ponad trzech miesiącach oczekiwania zadebiutował w barwach FC Barcelona w miniony weekend, w wygranym 4:0 meczu z UD Barbastro. Mimo to wiele wskazywało na to, że w półfinale Superpucharu Króla do bramki powróci Inaki Pena i to on będzie starał się zatrzymać piłkarzy Athleticu Bilbao. Tak się jednak nie stało. Trener Hansi Flick ponowie postawił na Polaka. Jak poinformowała Helena Condis ze znanej rozgłośni COPE, pomocną dłoń w stronę 34-latka wyciągnął sam Inaki Pena, który spóźnił się na odprawę zarządzaną przez niemieckiego szkoleniowca. A ten w zamian ukarał go, sadzając na ławce , co pozwoliło Wojciechowi Szczęsnemu wejść między słupki.

Reklama