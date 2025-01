Transferowa bomba, FC Barcelona kompletnie zaskoczyła. Media już ogłaszają

W środę FC Barcelona miała powody do zadowolenia - pokonała bowiem w Arabii Saudyjskiej 2:0 Athletic Bilbao , dzięki czemu wywalczyła awans do finału Superpucharu Hiszpanii, w którym zmierzy się z Realem Madryt lub Mallorcą. Spory udział w wygranej miał Wojciech Szczęsny , który wybiegł w podstawowym składzie u boku Roberta Lewandowskiego . Oczekiwanie na wyłonienie rywala, a następnie sam mecz o trofeum nie przebiegają w spokojnej atmosferze. W obozie "Blaugrany" bowiem sporo się dzieje.

Dziś głośno jest przede wszystkim o prawdziwej "bombie transferowej", którą ogłasza włoska "La Republlica". Jak informują jej dziennikarze, rozstrzygnięta została już sprawa przenosin Ronalda Araujo do Juventusu, a do ostatecznej finalizacji tego transferu może dojść nawet w przyszłym tygodniu. Urugwajczyk miałby trafić do Turynu w ramach wypożyczenia, lecz umowa ma zawierać opcję przymusowego wykupu po zakończeniu bieżącego sezonu.