Nawet tu Pena "prześladuje" Szczęsnego. Duża wpadka Hiszpanów po meczu

W środowy wieczór FC Barcelona pokonała 2:0 Athletic Bilbao i wywalczyła sobie awans do finału Superpucharu Hiszpanii rozgrywanego - tak jak i w poprzednich latach - w Arabii Saudyjskiej. Choć zapowiadało się na to, że bramki "Blaugrany" w tym starciu bronić będzie Inaki Pena, to ostatecznie między słupkami stanął Wojciech Szczęsny - być może właśnie to sprowokowało dosyć istotny błąd jednego z hiszpańskich dzienników, który został bezwzględnie wyśmiany przez kibiców.