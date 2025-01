Szczęsny przemówił ws. finału Superpucharu. Deklaracja poszła w świat, wywołał poruszenie

Inaki Pena przez wiele tygodni miał niepodważalną pozycję w bramce FC Barcelona. Było to o tyle sporym zaskoczeniem, że gdy Hiszpan w poprzednich sezonach zastępował Marca-Andre ter Stegena, nie zbierał najlepszych recenzji i gdy tylko Niemiec był do dyspozycji, Pena lądował na ławce rezerwowych. Tym razem z rolą rezerwowego musiał pogodzić się Wojciech Szczęsny, który dołączył do Barcelony po kontuzji ter Stegena.

