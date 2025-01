Popis Wojciecha Szczęsnego, teraz Real wkracza do akcji. Polak reaguje. I to jednoznacznie

FC Barcelona zrobiła wczoraj swoje, podobnie jak Wojciech Szczęsny, który kilkukrotnie uratował swoją drużynę przed stratą bramki. W efekcie "Duma Katalonii" pokonała Athletic Bilbao 2:0 i awansowała do finału Superpucharu Hiszpanii. Teraz może czekać na dzisiejszy półfinał, w którym do akcji wkroczy drugi z hiszpańskich gigantów - Real Madryt, mierząc się z Mallorcą. Z kim o trofeum wolałby zagrać polski bramkarz? 34-latek sam zareagował na to pytanie, które usłyszał tuż po meczu.