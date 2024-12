FC Barcelona w kryzysie, ostatni dzwonek na reakcję. Hiszpanie pewni ws. Szczęsnego

Miesiąc miodowy Flicka minął. Czas zakasać rękawy

Ostatnie trzy mecze w La Lidze przyniosły liderowi zaledwie jeden z dziewięciu możliwych punktów. Najpierw doszło do wpadki z Realem Sociedad (0:1), a następnie drużyna zremisowała z Celtą Vigo (2:2), tracąc obie bramki w końcówce. Po tym pojedynku przyszło uspokojenie, bo w Lidze Mistrzów udało się pewnie wypunktować Stade Brest (3:0), ale to nie przełożyło się na zmianę trendu na krajowym podwórku. W ostatnią sobotę "Blaugrana" przegrała u siebie z UD Las Palmas (1:2), psując klubowi obchody 125. urodzin.

W czasie, gdy FC Barcelona traciła kolejne punkty, Real Madryt odrabiał straty. Dzięki serii trzech zwycięstw z rzędu, "Królewscy" zniwelowali straty. Dziś od lidera dzieli ich tylko "oczko", a do tego mają w zanadrzu zaległe spotkanie z Valencią. Dla podopiecznych Hansiego Flicka wtorkowe starcie z RCD Mallorca to ostatni dzwonek, by zażegnać kryzys i wrócić na odpowiednie tory.

Hiszpanie pozbawiają złudzeń ws. Szczęsnego

Flick nie zamierza ryzykować i wystawi do gry najmocniejszą możliwą jedenastkę. Przed Peną zobaczymy zatem Julesa Kounde, Pau Cubarsiego, Inigo Martineza oraz Alejandro Balde, który doszedł już do siebie po poważnie wyglądającym incydencie z weekendu. Trener odzyskał też zawieszonego przeciw Las Palmas Marca Casado oraz narzekającego na drobny uraz Daniego Olmo. Obaj mają wybiec we wtorek w podstawowej jedenastce, a trzecim pomocnikiem ponownie będzie Pedri. Kwestii nie podlega sytuacja Roberta Lewandowskiego, na którego gole liczy niemiecki szkoleniowiec. Można mieć nadzieję, że kapitan reprezentacji Polski będzie mógł liczyć na lepszy serwis, niż w ostatnim czasie. Wreszcie do wyjściowego składu wróci bowiem Lamine Yamal, pod którego nieobecność zaczęły się problemy "Blaugrany". Tercet ofensywny uzupełni niezmordowany Raphinha.