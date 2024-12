Dramat polskiej szczypiornistki. We łzach po wygranej wyznała przed kamerami

Polskie piłkarki ręczne dokonały czegoś wspaniałego - w zaciętym meczu pokonały Hiszpanki 26:23 i awansowały do drugiej fazy mistrzostw Europy. Dla każdej z zawodniczek było to ogromnie ważne przeżycie, dla Darii Michalak ta wygrana była jednak czymś więcej. W rozmowie z Eurosportem wyznała, że jej tata zmarł niedługo przed turniejem i to jemu chciała zadedykować to zwycięstwo, ale również podziękować za to, że czuwał nad nią i całą drużyną.