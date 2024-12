Potężny cios w Lewandowskiego. Koniec złudzeń, temat zamknięty. Jest oficjalny komunikat

Międzynarodowa Federacja Piłkarzy Zawodowych (FIFPro) przedstawiła listę 26 graczy nominowanych do Jedenastki Roku 2024. W gronie wyróżnionych próżno szukać Roberta Lewandowskiego. Polak został pominięty już w trzeciej prestiżowej batalii podsumowującej mijające 12 miesięcy. Wcześniej nie został uwzględniony wśród pretendentów do zdobycia Złotej Piłki magazynu "France Football" oraz do tytułu Piłkarz Roku w plebiscycie FIFA The Best.