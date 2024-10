Walka o pozycję bramkarza w reprezentacji trwa. Skorupski wyjawił, kiedy zapadnie decyzja

Kto przejmie schedę po Szczęsnym? Rywalizacja trwa

Wojciech Szczęsny pod koniec sierpnia poinformował o odejściu na emeryturę. To sprawiło, że na nowo otworzyła się droga do zostania bramkarzem numer jeden w reprezentacji Polski, bo były golkiper Juventusu "zabetonował" tę pozycję na długie lata. Co prawda 34-latek wznowił karierę, by dołączyć do FC Barcelona, ale decyzji na temat kadry nie zmienił. Ostatnio, przed meczem z Portugalią (1:3), Szczęsny i Grzegorz Krychowiak doczekali się pożegnania z honorami przez widzów na stadionie PGE Narodowym.