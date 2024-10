Szczęsny i Krychowiak pożegnali się z kadrą. Wzruszające sceny. Tak uhonorował ich PZPN

Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak - to dwie wielkie postaci dla reprezentacji Polski, stanowiące o jej sile w minionych latach. Najpierw połączyło ich boisko, a później przyjaźń. Dziś obaj stanęli po raz ostatni przed kibicami zgromadzonymi na Stadionie Narodowymi, by podziękować im za wieloletnie wsparcie, a przy tym - przede wszystkim - otrzymać gromkie brawa oraz wyrazy uznania ze strony nie tylko fanów, ale i Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Grzegorz Krychowiak - obecnie zawodnik cypryjskiego Anorthosisu Famagusta - zakończył karierę reprezentacyjną we wrześniu minionego roku. Wcześniej zdołał dobić do pięknej granicy 100 występów w narodowych barwach. Nieco mniej, bo 84 mecze z Orłem na piersi, rozegrał Wojciech Szczęsny, który pod koniec sierpnia zaskakująco ogłosił swój definitywny rozbrat z futbolem. Przerwał później jednak piłkarską emeryturę, by dołączyć do FC Barcelona, lecz w narodowych barwach już nie wystąpi.