Historyczny moment w polskim futbolu. Na ten mundial czekaliśmy latami

- Mamy energię do strzelania goli. W każdym meczu chcemy zdominować przeciwnika, niezależnie od tego, z kim gramy. Chcemy sprawiać jak największe trudności. Zależy nam też na tym, byśmy to my utrzymywały się przy piłce - krótko przed turniejem mówiła dla "Łączy nas Piłka" reprezentantka Polski do lat 17, Oliwia Łapińska.