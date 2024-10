Nowe informacje ws. zdrowia Lewandowskiego. Hiszpanie ujawnili kolejny fakt

Strach w Katalonii po brutalnym faulu Livakovicia

Robert Lewandowski na długo zapamięta październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Przeciwko Portugalii (1-3) "Biało-Czerwoni" nie mieli nic do powiedzenia, a przed starciem z Chorwacją nasz kapitan doznał urazu. Z tego powodu rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych, ale na pół godziny przed końcem pojawił się na boisku w miejsce Karola Świderskiego. "Lewy" szybko się zameldował, bo zaliczył asystę przy golu Sebastiana Szymańskiego. Końcówkę meczu 36-latek będzie jednak wspominał znacznie chłodniej. W 76. minucie Polak odważnie poszedł za akcją i usiłował "dziubnąć" piłkę przed nadbiegającym Dominikiem Livakoviciem. Bramkarz kadry Chorwacji również nie ustąpił i choć wybił futbolówkę, jednocześnie brutalnie sfaulował "Lewego", za co arbiter wyrzucił go z boiska.