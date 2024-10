Szalony mecz na Narodowym. Sześć goli i niezwykła pogoń "Biało-Czerwonych"

Gdy kibice odliczali minuty do pierwszego gwizdka sędziego, nagle "wybuchła bomba". Okazało się bowiem, że w wyjściowym składzie reprezentacji Polski zabrakło kapitana - Roberta Lewandowskiego .

Miejsce "Lewego" - biorąc za wyznacznik mecz z Portugalią - zajął Kacper Urbański. Poza tym doszło także do czterech innych roszad. Łukasza Skorupskiego zmienił między słupkami Marcin Bułka, na obronie zamiast Sebastiana Walukiewicza zagrał Jakub Kiwior, pozycję defensywnego pomocnika zajął nie Maxi Oyedele, a Jakub Moder, a prawe wahadło należało tym razem do Jakuba Kamińskiego.

Nasi piłkarze - podobnie jak w starciu z Portugalią - dobrze weszli w mecz. Po początkowym naporze Chorwatów byli w stanie na dłuższy czas zabrać im piłkę i rozgościć się na ich połowie. Co jednak najważniejsze - tym razem poszedł za tym konkret w postaci bramki, którą zdobył w 5. minucie Piotr Zieliński, po de facto dwójkowej akcji z Kacprem Urbańskim.

Po strzelonym golu Polacy wcale nie zaciągnęli hamulca ręcznego, lecz konsekwentnie robili swoje. W końcu spełniała się wizja trenera Probierza, mówiącego o wysokim pressingu i odwadze. Nasz nacisk potrafił nawet doprowadzić do nerwowości i w konsekwencji błędu Chorwatów pod ich "szesnastką". Do tego doping fanów był nad wyraz głośny. Słowem - wszystko się układało. Aż do 19. minuty.