Historia Wojciecha Szczęsnego to idealny materiał na wciągający film. Nie dość, że cała jego dotychczasowa kariera była pod wieloma względami interesująca i dostarczyła mnóstwo ciekawych historii, to w dodatku przybrała niespodziewany obrót w ostatnich miesiącach. Choć Szczęsny poinformował już o zakończeniu przygody z piłką, ta jednak nadal trwa .

Wszystko za sprawą niespodziewanego splotu wydarzeń. Na początku sezonu Marc-Andre ter Stegen doznał poważnej kontuzji, która wyklucza go na wiele miesięcy. FC Barcelona była więc zmuszona poszukać zastępstwa. Wybór padł na Szczęsnego. O wyborze Barcelony zdecydowało to, że Polak był dostępny "od zaraz", a w dodatku gwarantował jakość.

Szczęsny niezadowolony ze swojej pozycji? O tym nie mówiono głośno

To jednak odległa perspektywa, a do tego czasy Blaugrana ma jeszcze sporo meczów do rozegrania. I choć z oficjalnych przekazów płyną informacje, że Flick jest zadowolony z postawy Szczęsnego i współpraca układa się dobrze, "El Nacional" informuje, że nie do końca tak może być. Dziennikarze z Hiszpanii powołują się na źródła bliskie zawodnika. Polak ma mieć już dosyć pełnienia roli wyłącznie rezerwowego.