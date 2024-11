Gorąco w Barcelonie, Hansi Flick zareagował na wpadkę. Defensor zostanie ukarany

Martin już w 3. minucie został ukarany żółtą kartką, a Celta widząc, że to najsłabsze ogniwo rywala starała się atakować jego stroną. W doliczonym czasie gry obrońca mógł i powinien otrzymać kolejne napomnienie i wylecieć z boiska po brutalnym faulu na Iago Aspasie. Sędzia go jednak oszczędził, co wywołało prawdziwą furię u legendy Celty. Zamiast "żółtka" dla gracza Barcy to kapitan Celty został napomniany.