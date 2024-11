Robert Lewandowski znalazł się na liście 25 najlepszych piłkarzy Barcelony w XXI wieku. Polak został jednak umieszczony na dalszym planie, zajmuje dopiero 23. lokatę. Dystansują go gracze w większości mniej wybitni, za to bardziej utytułowani. Ranking opublikowano w przededniu starcia "Dumy Katalonii" ze Stade Brest w Lidze Mistrzów. Ten mecz może otworzyć "Lewemu" kolejne wrota historii. Jeśli polski snajper trafi do siatki, będzie miał na koncie 100 bramek na arenie Champions League.