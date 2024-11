Cała Polska żyła tematem potencjalnego dołączenia Wojciecha Szczęsnego do Barcelony, aż w końcu drugiego października Polak podpisał kontrakt z "Dumą Katalonii". Od tego momentu wciąż czeka na debiut, ale ten, patrząc jak kapitalnie prezentuje się w bramce Inaki Pena , stoi pod coraz większym znakiem zapytania. Jak poinformowały ostatnio hiszpańskie media, 34-latek miał już nie wytrzymać i wprost zwrócić się do trenera z prośbą o szansę na grę .

Do sprawy odniósł się już nawet Deco, dyrektor sportowy klubu. - Pierwszą rzeczą, jaką przyszedł zrobić, było zapewnienie równowagi i rywalizacji. Jest osobą, którą szatnia bardzo lubi, przyszedł z pozytywnym nastawieniem, a to jest ważne dla jej dynamiki - nie ukrywał w rozmowie z "Mundo Deportivo". - Jesteśmy zadowoleni z tego, co robi. Decyzja o zagraniu zawsze będzie należała do trenera, ale uważam, że konkurencyjność w składzie jest ważna. W przypadku Szczęsnego chcemy, aby Inaki i on walczyli o grę, a także aby obaj pracowali i szanowali się nawzajem - podkreślił.