Pierwsze "przewinienie" było jeszcze latem, gdy Francuz z opóźnieniem dotarł na trening. Wtedy skończyło się na upomnieniu od Hansiego Flicka. Litości nie było już 6 października. Były zawodnik Seviili czy Girondins Bordeaux spóźnił się na odprawę przedmeczową, co poskutkowało usunięciem go z podstawowego składu na starcie Deportivo Alaves. "Trener ostrzegał swoich graczy o punktualności już wcześniej. Dopiero teraz postanowił podjąć stosowne kroki" - podawał wtedy "Sport".

Jules Kounde znowu spóźnił się na odprawę. Po raz drugi stracił skład

Jak się okazuje, to samo stało się 3 listopada przed derbową konfrontacją z Espanyolem. Poinformowało właśnie o tym "Mundo Deportivo". W obu przypadkach miejsce w jedenastce zajmował Hector Font.

"Niemiecki trener bardzo rygorystycznie podchodzi do punktualności, gdyż uważa, że jeśli ktoś się spóźni, to okazuje brak szacunku kolegom. Z tego powodu kary są tak przemyślane, by bolały. A nic bardziej nie irytuje zawodnika niż utrata miejsca w wyjściowej jedenastce" - napisał dziennikarz Mario Riosa.