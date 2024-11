Klasy nie kupisz. Ronaldo zabrał głos po meczu Portugalia - Polska. Hit sieci

Piątkowy wieczór i mecz Portugalia - Polska w Lidze Narodów obfitował łącznie w sześć bramek, choć do przerwy nic na to nie wskazywało (było 0:0). Pierwsza połowa nie szła po myśli gospodarzy, którzy nie wyglądali na murawie jak zdecydowani faworyci spotkania. Polacy wielokrotnie przejmowali inicjatywę, co przekładało się często na frustrację Portugalczyków, w tym Cristiano Ronaldo.