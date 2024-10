Ostra decyzja Flicka, kolega Lewandowskiego ukarany. "Ostrzegał już wcześniej"

Na ławce rezerwowych znalazł się Jules Kounde, co mogło dziwić, bo do tamtego momentu rozegrał każdą z 900 możliwych minut, a Flick zapowiedział brak rotacji w składzie.. Po dziesięciu rozegranych meczach przyszedł - jak to określił niemiecki trener - czas na odpoczynek, jednak nie wynikał on z decyzji sportowej, lecz dyscyplinarnej. Flick chciał być dyplomatyczny w wypowiedziach do mediów, ale dziennik "Sport" ujawnił, że francuski obrońca spóźnił się na odprawę przedmeczową i wypadnięcie z wyjściowej jedenastki było za to karą. Od pierwszego gwizdka zastąpił go 18-letni Hector Fort.