Kolejne złe wieści dla Szczęsnego. Hiszpanie już wiedzą, kibice się rozczarują

Już od ponad miesiąca wraz z FC Barcelona trenuje Wojciech Szczęsny. Kibice z kraju nad Wisłą spodziewali się szybkiego debiutu Polaka w związku z małym doświadczeniem Inakiego Peny na najwyższym europejskim poziomie. Niestety ku ich rozczarowaniu, Hiszpan regularnie strzeże bramki "Dumy Katalonii" i wychodzi mu to coraz lepiej. Media z Półwyspu Iberyjskiego co jakiś czas spekulują na temat powrotu do gry warszawianina. Ich nowe informacje nie napawają optymizmem.