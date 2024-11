Absurdalne kulisy wpadki ze Świderskim. Zabrakło... jednego znaku

O tym, że piątkowy mecz reprezentacji nie był popisem zdążył się przekonać już każdy kibic. Wysyp pechowych kontuzji, zamienione spodenki Marcina Bułki, czy w końcu - brak zgłoszenia Karola Świderskiego do kadry meczowejs sprawiły, że spotkanie to pamiętać będziemy jeszcze długo. Jak to możliwe, że w sztabie kadry nie dopilnowano tak prostej rzeczy, jak zgłoszenie w protokole? Szczegółom przyjrzał się Przemysław Langier z "Goal.pl". Jak się okazuje, wszystko z powodu... jednego znaku.