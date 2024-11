Robert Lewandowski "zadecyduje" o ruchu Barcelony. "Wszystko zależy od niego"

Szwed jest na radarze Barcelony. Już od dawna mówi się, że szuka ona młodego snajpera, który mógłby za jakiś czas przejąć miejsce na środku ataku po Robercie Lewandowskim. Pierwszym kandydatem był Vitor Roque, ale wydaje się, że była to pochopna reakcja na transfer Endricka do Realu Madryt. 19-latek przebywa obecnie na wypożyczeniu w Betisie. "Los Verdiblancos" mają opcję wykupienia go, ale nie wiadomo, czy z niej w ogóle skorzystają. Jak czytamy, jeśli nie podniesie poziomu w drugiej połowie sezonu, to "Duma Katalonii" nie będzie rozważać próby sprowadzenia go ponownie.