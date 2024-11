Bezlitosny cios w Ancelotiego. Ogłosili nowego trenera Realu Madryt

Ancelotti chce wyjść z kryzysu, a Plettenberg już ogłosił nazwisko jego następcy

W tym sezonie Bayerowi idzie już zdecydowanie gorzej, ale mimo to Xabi Alonso nadal jest jednym z najgorszych nazwisk na rynku trenerskim. W tym momencie to właśnie on jest głównym faworytem do przejęcia schedy po Carlo Ancelottim w Realu Madryt.