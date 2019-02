PHL. Znamy pary ćwierćfinałowe

W niedzielę Unia Oświęcim, jako ostatnia z drużyn ekstraligi hokejowej, zapewniła sobie udział w ćwierćfinale play off. Zespół z zachodniej Małopolski okazał się lepszy w tzw. pre play off od Zagłębia Sosnowiec.

O awans do półfinałów oświęcimianie będą walczyć z Tauronem KH GKS Katowice.

Inne pary ćwierćfinału play off tworzą: GKS Tychy - Automatyka Gdańsk, TatrySki Podhale Nowy Targ - KH Energa Toruń, JKH GKS Jastrzębie - Comarch Cracovia. Na tym poziomie rywalizacja trwa do czterech zwycięstw. Pierwsze mecze zostaną rozegrane 15 i 16 lutego.

Tytułu mistrza Polski broni GKS Tychy.

Trzy pozostałe drużyny ekstraligi (bez Kadry PZHL): PGE Orlik Opole, Węglokoks Kraj Polonia Bytom, Zagłębie Sosnowiec oraz Naprzód Janów (najlepsza ekipa pierwszej ligi) będą walczyć w barażach o prawo gry w najwyższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2019/2020.

Trzeci mecz pre play off: Unia Oświęcim - Zagłębie Sosnowiec 5-2 (3-0, 0-2, 2-0)

Stan rywalizacji (do dwóch zwycięstw): 2-1 dla Unii, która awansowała do ćwierćfinału play off.

Bramki: 1-0 Jakub Saur (1), 2-0 Iiro Vehmanen (3), 3-0 Peter Tabacek (5), 3-1 Tomasz Kozłowski (27), 3-2 David Turon (34), 4-2 Patryk Malicki (52), 5-2 Jan Danecek (58).

Kary: Unia - 10, Zagłębie - 6 minut. Widzów 1 500.



Autor: Rafał Czerkawski