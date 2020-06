PHL. 12 klubów chętnych do gry

31 maja minął termin składania dokumentów licencyjnych na grę w przyszłym sezonie w Polskiej Hokej Lidze. Chęć gry w ekstralidze wyraziło dwanaście drużyn.

Zdjęcie Comarch Cracovia to jeden z klubów, który zgłosił się do rozgrywek na przyszły sezon /Sławek Chojnacki /INTERIA.PL

Są to: GKS Katowice, JKH GKS Jastrzębie, Podhale Nowy Targ, KH Toruń, KTH, Comarch Cracovia, Pomorski Klub Hokejowy 2014, Re-Plast Unia Oświęcim, Stoczniowiec Gdańsk, GKS Tychy, Niedźwiadki MOSiR Sanok, Zagłębie Sosnowiec.

W kolejnych etapach komisja licencyjna dokona analizy złożonych dokumentów, a następnie kluby zobowiązane będą do uzupełnienia ewentualnych braków.

W późniejszym terminie wszystkie wnioski będą musiały zostać uzupełnione również o dokumentację finansową spółek. Przypomnijmy, że w nadchodzącym sezonie wpisowe wynosi 50 tysięcy złotych, a "dzika karta" jest do wykupienia już za 30 tysięcy. Każdy podmiot zgłaszający akces do gry musi również wykazać gwarancje finansowe na, co najmniej, 1,5 mln złotych.