MLS. Zlatan Ibrahimović odchodzi z LA Galaxy. Oto jego najlepsze bramki. Wideo WIDEO |

LA Galaxy nie przedłuży wygasającego kontraktu ze Zlatanem Ibrahimoviciem. Szwed pożegnał się też z kibicami MLS w swoim stylu na Twitterze: "Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Dziękuję LA Galaxy za przywrócenie do życia. Do kibiców - chcieliście Zlatana, dałem wam Zlatana. Historia trwa... A teraz wracajcie do oglądania baseballu".