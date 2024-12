Tradycyjnie w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia piłkarze angielskiej Premier League walczyli o ligowe punkty. W derbach Londyny Chelsea zmierzyła się z Fulham i kibice "The Blues" mieli nadzieję, że ich zespół w świątecznym prezencie zdobędzie komplet punktów. Życzenia się jednak nie spełniły i to kibice Fulham mogli cieszyć się z sensacyjnego zwycięstwa. Bramkę na wagę zwycięstwa "The Cottagers" zdobyli w piątej minucie doliczonego czasu gry drugiej połowy.