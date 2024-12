Świąteczna "bomba" z Hiszpanii. Ogłaszają ws. Szczęsnego. "Będzie pierwszym bramkarzem"

"Dałem futbolowi wszystko, co miałem przez ponad 18 lat mojego życia . Poświęcałem się codziennie, bez wymówek. Moje ciało wciąż czuje się gotowe na wyzwania, mojego serca już tam nie ma. Czuję, że teraz nadszedł czas, aby poświęcić całą moją uwagę mojej rodzinie - mojej wspaniałej żonie Marinie i dwójce naszych pięknych dzieci Liamowi i Noelii. Dlatego zdecydowałem się odejść z profesjonalnej piłki nożnej" - napisał na swoim Instagramie Wojciech Szczęsny 27 sierpnia 2024 roku.

Ta wiadomość była oczywiście pożegnaniem z profesjonalną piłką. Polak ogłosił zakończenie kariery, ale nie tylko tej reprezentacyjnej, na co zapowiadało się od dłuższego czasu, ale całe swojej przygody ze sportem na najwyższym poziomie. Michał Probierz na konferencji prasowej otwarcie mówił o tej sprawie. - Moje prywatne zdanie jest natomiast takie, że Wojtek nie wytrzyma za długo i wróci do grania. Ja wierzę w to, że za pół roku będzie gdzieś bronił - mówił 2 września selekcjoner.