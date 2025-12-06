Głośna impreza i nieobecność trenera. Kibice pytają, co się stało

W piątek w Bydgoszczy oficjalnie podsumowano sezon 2025. Choć miejscowej drużynie nie udało się spełnić celu, jakim był awans do PGE Ekstraligi, to jednak humory dopisywały. Wszyscy żyją nadzieją, że co odwlecze, to nie uciecze i za rok ta sztuka się uda.

Trener wielkim nieobecnym gali

W wydarzeniu wzięło udział około 200 osób, a cała impreza zorganizowana została z pompą. Pojawił się na niej nawet nowy nabytek Polonii. Wiktor Przyjemski. Wychowanek miejscowego klubu wraca po dwóch latach przerwy. Ma pomóc w awansie do PGE Ekstraligi, a kibice są zachwyceni z jego poświęcenia. Drugi junior świata wszak zdecydował się odejść z Motoru Lublin, aby pomóc swojemu macierzystemu klubowi w upragnionym awansie.

Przyjemski skradł show, choć na gali mówiło się nie tylko o nim, a także o nieobecności byłego już trenera Tomasza Bajerskiego. Szkoleniowiec rozstał się z Polonią w zgodzie, choć nikt nie ukrywał tego, że jego relacje z niektórymi zawodnikami nie były najlepsze. Chodzi przede wszystkim o trudne stosunki z kapitanem drużyny Szymonem Woźniakiem.

- Gdzie jest trener Bajerski? Wszyscy dokładnie wiedzą, o co chodzi - pisali w sieci kibice, którzy szybko wyłapali absencję szkoleniowca. Zasadniczo trudno jednak dziwić się nieobecności Bajerskiego. Obie strony z pewnością chcą zostawić już ten rozdział za sobą. Polonia ma nowego trenera, na którym teraz chce się skupić, a były żużlowiec szybko znalazł sobie nową pracę i teraz jest związany z zespołem z Ostrowa.

Trenera Śledzia czekają podobne wyzwania

Nie było Bajerskiego, ale pojawił się za to Dariusz Śledź. Nowemu szkoleniowcowi uśmiech nie schodził z twarzy. Inna sprawa, że w przyszłorocznych rozgrywkach będzie musiał zmagać się z podobnymi wyzwaniami do swojego poprzednika.

Na pewno musi uporządkować szatnię, aby ugasić pożary i poprawić atmosferę. W parku maszyn pojawi się też kolejny mocny charakter, czyli Wiktor Przyjemski. Osobny temat to nadwyżka zawodników w składzie. Trener Śledź najchętniej jednego z żużlowców oddelegowałby na wypożyczenie. Innego zdania jest prezes Jerzy Kanclerz.

Trener Tomasz Bajerski zapłacił posadą za brak awansu Abramczyk Polonii Bydgoszcz, choć zawodnicy też się nie popisali TRZESZCZKOWSKI ŁUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Tomasz Bajerski miał z Szymonem Woźniakiem konflikt. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Tomasz Bajerski przez dwa lata był trenerem Polonii Bydgoszcz. FOT. LUKASZ TRZESZCZKOWSKI Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski