Bruk-Bet Termalica - Jagiellonia Białystok w 18. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 07 grudnia 2025 godz. 12:15Bruk-Bet Termalica wraca do Niecieczy z jasnym celem - odwrócić fatalną serię. „Słoniki” zajmują 17. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy z 16 punktami i są głęboko w strefie spadkowej. Z kolei Jagiellonia to w tej chwili jedna z czołowych ekip ligi - 28 punktów w 15 meczach daje jej 3. miejsce i realne aspiracje do walki o fotel lidera. Można spodziewać się zaciętej walki, bo Termalica niemal „o wszystko” i na pewno nie odda punktów za darmo. Zapraszamy na relację na żywo.