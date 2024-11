O ile kibice reprezentacji Polski są w stanie zrozumieć wyjazdową porażkę w Portugalii (choć jasne jest, że jej rozmiary były wielkie), to domowa przegrana ze Szkocją jest trudna do przetrawienia. "Biało-Czerwoni" od dawna mają mnóstwo problemów w swojej grze, ale chyba większość fanów zakładała, że drużyna Michała Probierza da radę co najmniej zremisować i utrzymać się w dywizji A Ligi Narodów, przecież we wrześniu wygrała w Glasgow.

Do chóru krytyków dołączył w poniedziałkowy wieczór także Wojciech Kowalczyk. - Latał jak Guardiola, to jest satysfakcja, radość z tego, że ktoś przypadkowo kopnął w światło bramki. A później co? Bronimy 1:1, bo to daje utrzymanie... Jak grasz na 1:1 przy takim wyniku, to przegrywasz 1:2. [...] Dopingowałem Szkotów, bo nasze miejsce jest w Dywizji B. Wiem, że to głupio zabrzmi, ale tam będziemy mieli więcej satysfakcji z wygrywania meczów. Od meczów towarzyskich przed EURO, to my jesteśmy jakaś kompromitacja. Wygraliśmy jeden mecz ze Szkocją na wyjeździe - zagrzmiał w youtube'owym Kanale Zero (cyt. za Meczyki.pl).