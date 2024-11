Zieliński stanął przed kamerą i wypalił. Kuriozalna deklaracja kapitana

Polacy cofnęli się i grali na utrzymanie korzystnego wyniku, ale w doliczonym czasie rywale zadali cios, który na dobre nas pogrążył. Z dośrodkowania Johna Souttara skorzystał Andy Robertson i to on zdobył tego wieczoru zwycięskie trafienie. Liczna grupa szkockich kibiców zgromadzonych na stadionie świętowała, podczas gdy reprezentanci Polski z niedowierzaniem kręcili głowami - spełnił się czarny scenariusz.

Bolesna porażka na PGE Narodowym. Deklaracja Zielińskiego zaskoczyła kibiców

Porażka ze Szkotami oznaczała bezpośredni spadek do niższej dywizji, a to może być dopiero początek problemów. W mediach głośno mówi się o tym, że posada Michała Probierza jest poważnie zagrożona. A mimo to zarówno selekcjoner, jak i Piotr Zieliński pełni byli pozytywnych odczuć.

Mam pomysł na tę kadrę i nie rozważam w jakikolwiek sposób czy dymisji, czy jakichś rozmów. Pewne elementy wymagają poprawy, ale mam żadnych problemów, by dalej to prowadzić i dalej to rozwijać, bo uważam, że idziemy dobrym kierunku

- Czujemy, że drużyna zmierza w dobrym kierunku. Nasza gra, atak pozycyjny, ustawianie się między liniami i to porozumiewanie się w ataku - to pokazują sytuacje, które wykreowaliśmy. To widać było też w meczu z Portugalią, gdzie mogliśmy w 1. połowie strzelić ze trzy bramki. Martwi za to na pewno obrona. Cała drużyna za to odpowiada, a w marcowych meczach będziemy dużo bardziej skoncentrowani i odważni i będziemy wygrywać - stwierdził Zieliński.