Zbigniew Boniek krótko po meczu ze Szkocją, wymowny wpis. Wystarczyły dwa słowa

Niestety, chociaż Polakom udało się odpowiedzieć na trafienie Jonhna McGinna z początku meczu i za sprawą pięknego gola Kamila Piątkowskiego doprowadzić do remisu, to ostatnie słowo i tak należało do rywali. W doliczonym czasie gry opieszałość podopiecznych Michała Probierza w obronie wykorzystał Andrew Robertson , który celnym strzałem głową dał swojej drużynie cenne trzy punkty . A nas zepchnął do niższej dywizji rozgrywek.

Reprezentacja Polski przegrała ze Szkocją. Boniek krótko po meczu

To, co działo się na murawie PGE Narodowego, było szeroko omawiane w mediach społecznościowych przez kibiców i dziennikarzy. Głos zabrał również Zbigniew Boniek, który krótko podsumował to, co działo się w Warszawie. "Niestety never (z ang. nigdy - przyp.red)" - napisał były prezes PZPN, co było nawiązaniem do wpisu, jaki dodał na kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem sędziego. "Today or never" - napisał wówczas Boniek, co tłumaczy się na "dzisiaj albo nigdy".