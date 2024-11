Wiadomo było, że reprezentacja "Orłów" ostatnio ma dość niskie loty, ale wydaje się, że niewiele osób wierzyło w scenariusz braku zwycięstwa lub remisu przeciwko wyspiarzom, a co za tym idzie "skasowania" biletu do marcowych baraży o dywizję A Ligi Narodów. Tymczasem "Biało-Czerwoni" w edycji 2026/27 nie zagrają z Anglią, Hiszpanią czy Portugalią, lecz z nieco mniej prestiżowymi przeciwnikami w dywizji B.

Jan Tomaszewski nie zamierzał gryźć się w język, gdy na gorąco oceniał poniedziałkowe spotkanie. - Wydaje mi się, że nie trzeba zwalniać Michała Probierza, bo on sam powinien zachować się jak mężczyzna i podać się do dymisji. Nie ma żadnych efektów . Przez ten czas graliśmy dwoma bramkarzami, dwiema dziewiątkami, w tym zestawieniu szkoleniowym nie mamy żadnych szans na amerykańsko-meksykańsko-kanadyjski mundial - rozpoczął ostro.

Jan Tomaszewski: "Michał Probierz powinien być asystentem selekcjonera"

Jego zdaniem kadra nie powinna grać ze Szkocją dwoma napastnikami, podobał mu się wariant z jednym. Jak mówi, gol na 0:1 jest winą wybranego systemu taktycznego, bo "zabrakło zawodnika w drugiej linii". Zganił Karola Świderskiego. - To, co zagrał, a w zasadzie czego nie wykorzystał, będzie mu się śniło po nocach, bo mógł strzelić trzy gole - podkreślił były bramkarz naszej kadry.

- Zastanawiać się należało już wtedy, kiedy na EURO odpadliśmy jako pierwsi. Co robi później Michał Probierz ze sztabem? Żarty z Ligi Narodów, to się skończyło chaosem i spadkiem do dywizji B - dodał. Zarzucił selekcjonerowi, że na listopadowe zgrupowanie powołał aż 29 piłkarzy, z czego 6 nie zmieści się w kadrze meczowej. Jak mówi, w takim przypadku oznacza to łącznie kilkunastu zawodników intensywnie walczących o znalezienie się w "23", co zwiększa ryzyko urazów.