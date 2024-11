Ależ wpadka na antenie TVP. Niecenzuralna wypowiedź, cała Polska słyszała

Reprezentacja Polski w Porto walczy o to, by zachować ewentualne szanse na awans do fazy pucharowej Ligi Narodów i przede wszystkim zapewnić sobie trzecie miejsce, które pozwoli jej utrzymać się w dywizji A rozgrywek. Biało-Czerwoni w meczu z Portugalią mają jednak bardzo trudne zadanie, bowiem pierwsze spotkanie w Warszawie, przegrane 1:3 pokazało, jaka jest różnica w poziomie obu zespołów. Polacy potyczkę na Estadio de Dragao zaczęli jednak odważnie i grali jak równy z równym.

