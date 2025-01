Do pierwszego meczu mistrzostw świata w Herning z Niemcami zostało już tylko sześć dni - trener Marcin Lijewski uznał, że nie ma sensu eksploatować najlepszych graczy, a mecz z Japonią będzie okazją do testu dla zmienników. Także i tych, którzy na mundial zapewne nie pojadą, ale mają o kształcie tej kadry decydować w przyszłości. Kamil Syprzak czy Arkadiusz Moryto zostali więc na trybunach, oni swoją dyspozycję sprawdzili dzień wcześniej.

Polacy bowiem w środę rozbili w pierwszym swoim meczu w Płocku Austrię aż 31:19 . Taki wynik w starciu z ósmym zespołem ostatnich mistrzostw Europy musi budzić szacunek, zwłaszcza zaś postawa drużyny w defensywie. Dziś było znacznie gorzej, wydaje się, że wariant z Bartłomiejem Bisem na środku nie jest jednak dla tej drużyny optymalnym rozwiązaniem. Inna sprawa, że Japończycy grali po prostu o jedno tempo szybciej od Austriaków, szybko wynajdywali luki w polskiej obronie. A do tego jeszcze potrafili skontrować.

Polska - Japonia w 4 Nations Cup. Biało-Czerwoni bezradni wobec szybkości rywali. Przegrana pierwsza połowa

Japończycy przez większą część pierwszej połowy prowadzili, choć nieznacznie. Dopiero w samej końcówce uciekli na trzy bramki, co było efektem dość prostych błędów w ofensywie Jakuba Będzikowskiego czy Andrzeja Widomskiego . Ten pierwszy zaczął mecz w drugiej linii, obok Kamila Adamskiego i Pawła Paterka , szarpał, ale na Japończyków to było za mało. Paterek również nie imponował jak wczoraj.

W założeniu tylko w obronie miał występować Michał Olejniczak - as Industrii Kielce i tak znalazł się wśród najlepszych strzelców zespołu po pierwszej połowie, z dorobkiem dwóch bramek. A do tego miał jeszcze dwie asysty. Młodzież grać na tym poziomie jednak nie potrafiła.

Były też i momenty, że naszej drużynie szło lepiej niż gorzej, a podopieczni Lijewskiego byli w stanie zdobyć dwie czy trzy bramki w krótkim odstępie czasu. Znów dobre chwile miał Marek Marciniak , a po trafieniu Mateusza Wojdana Polacy prowadzili w 19. minucie 9:8. Do szatni obie drużyny zeszły jednak przy prowadzeniu Japonii 18:15.

Inicjatywa Japonii, Polska musiała gonić rywala. Aż w końcu dogoniła. A Ariel Pietrasik zadał decydujacy cios

Po przerwie Japończycy nadal utrzymywali w miarę bezpieczne prowadzenie, wciąż byli za szybcy dla naszych defensorów. Naoki Fujisaka ogrywał a to Macieja Gębalę, a to Łukasza Rogulskiego. Choć i tak polska defensywa wyglądała nieco lepiej niż przed przerwą, głównie za sprawą Olejniczaka. No i Marcel Jastrzębski w bramce dołożył kilka interwencji.